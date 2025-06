Il petrolio chiude in rialzo a New York a 6239 dollari

Il petrolio chiude in rialzo a New York dove le quotazioni salgono del 2,63% a 62,39 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio chiude in rialzo a New York a 62,39 dollari

Leggi anche Piazza Affari chiude debole (-0,27%): giù le auto, corre petrolio - Piazza Affari chiude in modalità cauta, rispecchiando un clima di incertezza che aleggia sulle Borse europee.

Se ne parla anche su altri siti

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 61,84 dollari; Il petrolio chiude in rialzo a New York a 61,84 dollari; Petrolio: occhi puntati sulla prossima riunione OPEC+; Il petrolio corre sulle tensioni in Ucraina e Iran. A quanto può arrivare secondo Goldman Sachs e Morgan Stanley. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 62,39 dollari

Lo riporta quotidiano.net: Il petrolio chiude in rialzo a New York dove le quotazioni salgono del 2,63% a 62,39 dollari al barile.

Il petrolio apre in rialzo a New York a 63,43 dollari

Come scrive quotidiano.net: Il petrolio apre in rialzo a New York dove le quotazioni salgono de 4,34% a 63,43 dollari al barile.

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 71,29 dollari

Lo riporta ansa.it: Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,81% a 71,29 dollari al barile.