Il Parco Nord si allarga con la rinascita della Balossa | da area abbandonata a ecostistema urbano

Il Parco Nord Milano si arricchisce di una nuova gemma: la Balossa, un'area di oltre 18 ettari che rinasce da zone dimenticate a prezioso ecosistema urbano. Questo progetto non è solo una vittoria per la natura, ma un passo fondamentale verso città più verdi e sostenibili. In un'epoca in cui la salvaguardia ambientale è al centro del dibattito, la Balossa rappresenta un'opportunità imperdibile per riscoprire il legame tra uomo e natura.

Cormano (Milano) – A cinquant'anni dalla sua nascita, il Parco Nord Milano continua a crescere, trasformarsi e connettere. Ne è un esempio la Balossa, oltre 1 8 ettari tra Cormano e Novate, acquistati tre anni fa dall'ente parco con un mutuo di 1,7 milioni con Cassa depositi e prestiti da restituire in 29 anni. Campi agricoli e aree abbandonate da riconvertire in nuovi ecosistemi naturali ricchi di biodiversità : è questa la scommessa lanciata dal presidente Marzio Marzorati e dal direttore Riccardo Gini, nel solco dell'architetto Francesco Borrella che quasi mezzo secolo fa progettò, disegnò e immaginò, per primo, il grande polmone verde metropolitano là dove c'era la fabbrica della Breda.

