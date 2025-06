Il Parco Arena Rino Gaetano dove si trova? Ecco dove si svolgerà il concerto stasera

Stasera, il Parco Arena Rino Gaetano diventa il palcoscenico di emozioni indimenticabili! Situato nel vivace quartiere Montesacro di Roma, questo gioiello verde è il luogo ideale per celebrare la musica dal vivo. Immerso nella cultura e nella storia della capitale, l’arena offre un’esperienza unica, richiamando fan e appassionati in un contesto sempre più trendy. Non perdere l’occasione di rivivere le note di un grande artista!

Il Parco Arena Rino Gaetano si trova nel cuore del quartiere Montesacro a Roma, all’interno del Parco di via Val d’Ala, proprio vicino al Mercatino dell’usato Le Valli. Questa zona verde è facilmente raggiungibile anche a piedi dalla fermata metro B1 Conca d’Oro. L’arena, dedicata al celebre cantautore Rino Gaetano, è uno spazio all’aperto immerso nel verde del Parco delle Valli, pensato per ospitare eventi musicali e culturali. La sua posizione è strategica: si trova alle spalle del mercatino, con ingresso accessibile sia da via Val d’Ala che da via delle Valli, nei pressi del ponte omonimo. Questa sera, 2 giugno, si svolgerà proprio qui il tanto atteso Rino Gaetano Day 2025: un grande evento gratuito che ogni anno richiama fan da tutta Italia per celebrare la musica e la memoria dell’artista calabrese, scomparso prematuramente ma sempre presente nel cuore del suo pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it

