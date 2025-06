Il Papa e la centralità del matrimonio | Canone dell’amore tra uomo e donna

In un'epoca in cui il tema del matrimonio è spesso messo in discussione, le parole del Papa risuonano come un forte richiamo ai valori fondanti della famiglia. Abbracciando 70mila persone al Giubileo, ha sottolineato che il matrimonio rappresenta "il canone del vero amore". Un messaggio potente che invita a riflettere sull'importanza di relazioni autentiche e sulla necessità di una società che valorizzi la vita, piuttosto che precarizzarla.

Il Papa abbraccia 70mila persone arrivate in Vaticano per il Giubileo delle famiglie e puntualizza che il matrimonio è "il canone del vero amore tra l'uomo e la donna". Parla di una "umanità tradita" quando "si invoca la libertà non per donare la vita, bensì per toglierla", e sono in tanti a leggere in queste parole il riferimento all'aborto, all'eutanasia e anche ai femminicidi che si consumano nelle case. Ma poi lancia un appello all' unità all'interno delle famiglie, primo passo per costruire la pace. Dopo la messa, Prevost esce dal Vaticano per pranzare con gli Agostiniani, visto che il Priore e amico, padre Alejandro Moral Antón, ieri compiva 70 anni.