Il panino di Martina | esplode la polemica

Il panino di Martina ha acceso un acceso dibattito su TikTok, dove la madre della giovane vittima di femminicidio si unisce a un ristoratore per celebrarne la memoria. Ma dietro il cibo si cela una riflessione più profonda: come possiamo onorare le vittime di violenza? Questo episodio ci invita a considerare non solo il piatto, ma anche le storie che portiamo con noi. E tu, come ricorderesti Martina?

Un video su TikTok, girato da un ristoratore di Afragola insieme alla madre di Martina Carbonaro, vittima di un recente femminicidio per mano del fidanzato Alessio Tucci, ha scatenato polemiche. Nel filmato, il tiktoker prepara il panino preferito di Martina, un hot dog con maionese, ketchup, cipolla croccante, paprika e formaggio, presentandolo come un omaggio alla ragazza. Tuttavia, molti sospettano che l’intento fosse attirare attenzione al suo chiosco e guadagnare follower. La madre, Fiorenza Cossentino, appare nel video con una maglietta in memoria della figlia, ma il suo atteggiamento è spento, quasi assente, come se non fosse pienamente consapevole della situazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Il panino di Martina": esplode la polemica

