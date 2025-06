Il Palio aureo a Borgo San Giacomo Caria trionfa con Dididomodossola

Il Palio Aureo di Borgo San Giacomo è tornato, e con esso l’adrenalina per gli interisti! Mentre Caria trionfa con Dididomodossola, la festa si accende sotto le stelle di Piazza Ariostea. Quest'anno, la tradizione si intreccia con nuove emozioni: tensioni e gioie si mescolano in una notte che sfida il tempo. Scoprire i segreti di questa celebrazione è un must per gli amanti delle tradizioni italiane!

L’animo diviso degli interisti di Borgo San Giacomo, la festa delle ore piccole, qualche tensione a bordo pista. E anche quest’anno, si parte ben oltre la mezzanotte. Da qualche edizione, il Palio di Ferrara si è assestato su queste costanti, ormai dei classici. Come classico sta diventando il colpo d’occhio di Piazza Ariostea illuminata, a tarda serata, e circondata da fiumi di pubblico, in prossimità della corsa dei cavalli che assegna il Palio aureo di San Giorgio: per l’appunto, se l’è aggiudicato la contrada gialla e blu, Borgo San Giacomo. Il fantino è ormai una certezza: chi ce l’ha, vince. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Palio aureo a Borgo San Giacomo. Caria trionfa con Dididomodossola

