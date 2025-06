Il nuovo socio della Juve si sfoga contro Elkann | “Vogliamo ‘cacciare il grano’ ma non ce lo permettono”

La Juventus, un nome che evoca passione e storia, si trova ora al centro di una tempesta interna. Paolo Ardoino, nuovo socio e CEO di Tether, ha alzato la voce contro Elkann: "Vogliamo 'cacciare il grano', ma non ci lasciano". Questa frattura evidenzia una crisi più ampia nel calcio, dove le dinamiche di investimento si scontrano con le tradizioni. Un'opportunità sprecata per un club in cerca di riscatto? La tensione cresce e il futuro

Paolo Ardoino, CEO di Tether e nuovo azionista di minoranza della Juventus, rompe il silenzio con un duro attacco ai vertici bianconeri: "Non ci permettono di investire. È un peccato lasciare in disparte chi vuole aiutare". Il colosso delle stablecoin, con oltre il 10% del capitale del club, lamenta l’esclusione dalle dinamiche societarie e dalla recente ricapitalizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

