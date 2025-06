Il Napoli vola anche sui social 250mila follower in pochi giorni

Il Napoli non si ferma solo in campo, ma conquista anche il mondo digitale! Con un incredibile incremento di 250.000 follower in pochi giorni, l'entusiasmo per lo Scudetto si riversa sui social. Questo trend dimostra come le vittorie sportive possano trasformarsi in potere comunicativo, coinvolgendo sempre più tifosi. Un fenomeno che sottolinea l'importanza dei social nella cultura calcistica moderna: ogni post può essere un gol!

Lo Scudetto fa volare il Napoli anche sui canali social. Il Napoli con la vittoria scudetto conquista anche i social. Numeri davvero impressionanti per i

Leggi anche Risultati 36ma giornata Serie A: l’Inter vola, il Napoli frena e campionato riaperto - La 36ma giornata di Serie A ha scosso le gerarchie del campionato, riaprendo la corsa allo scudetto. Mentre il Napoli ha faticato contro il Genoa, l’Inter ha trionfato contro il Torino, riaccendendo speranze e ambizioni.

Napoli, crescono gli spettatori in fila per l'ultima di A: ieri ben 250mila in coda

Crescono ancora gli spettatori in fila virtuale per assistere alla premiazione del Napoli nell'ultima gara ... che il contatore ha raggiunto quota 250mila persone.

Napoli, crescono gli spettatori in fila per l'ultima di A: ieri ben 250mila in coda

Crescono ancora gli spettatori in fila virtuale per assistere alla premiazione del Napoli nell'ultima gara interna contro ... ieri TicketOne ha comunicato che il contatore ha raggiunto quota 250mila

Napoli ko a Como: l'Inter vola prima in classifica e i social si scatenano

