Il Napoli si è impegnato con Conte a completare l’organico entro il ritiro di Dimaro

Il Napoli si prepara a un'estate di fuoco con Antonio Conte al timone, puntando a completare l'organico prima del ritiro di Dimaro. Tra campi sportivi all'avanguardia e un rigoroso regime di allenamento, il club azzurro sta investendo per affrontare una stagione ricca di sfide. Conte, entusiasta, è pronto a scrivere una nuova pagina della storia partenopea. Sarà quest'anno quello della riconferma? La tensione cresce!

Campi sportivi, centro di allenamento adeguati, condizioni di comfort per i giocatori che seguono il metodo Conte di due sedute di allenamento quotidiane. Questo più un mercato adeguato alle competizioni che il Napoli dovrà affrontare, hanno convinto Antonio Conte a continuare la sua avventura in azzurro. "Dalla festa al Maradona per il quarto scudetto sono passati appena dieci giorni e il Napoli è già al lavoro a pieno ritmo in vista della prossima stagione, che ha cominciato a prendere forma con la prima pietra della conferma di Antonio Conte in panchina e da oggi entra nel vivo sul mercato, con la finestra straordinaria di trattative che si concluderà il 10 giugno: propedeutica al Mondiale per i club.

