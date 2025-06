il napoli ha nel mirino beukema ma il bologna chiede 25 30 milioni gazzetta

Il Napoli punta su Beukema, un talento emergente del Bologna, ma la richiesta di 25-30 milioni potrebbe complicare le trattative. Con Conte confermato, il club partenopeo è pronto a investire per affrontare una stagione densa di sfide: campionato, Champions e Coppa Italia. La caccia al difensore ideale riflette la volontà di rafforzare la rosa e stare al passo con le grandi d’Europa. Chi sarà il prossimo colpo azzurro?

Subito dopo la conferma di Antonio Conte della sua permanenza al Napoli, Manna è partito con la missione mercato. Tanti i nomi sul taccuino azzurro per questa sessione estiva che dovrĂ preparare la rosa per competere su tre fronti, campionato, Champions e Coppa Italia. Il Corriere dello sport fa il nome di Beukema del Bologna, un ragazzo serio anche se un vero campione di Fifa alla Playstation, come lui stesso ha dichiarato in una recente intervista, non avrebbe potuto giocare nel Napoli di Spalletti. “Il Napoli, alle spalle di Meret che rinnova, cerca un altro portiere, dato che Scuffet è in sospeso e lo stesso Caprile è pronto a essere riscattato dal Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it