Il municipio si trasforma in museo I tour sold out dei coniugi Rossin tra i tesori di Palazzo Confalonieri

Il municipio di Cinisello Balsamo si fa museo e registra il tutto esaurito! I coniugi Rossin, con la loro passione e competenza, guidano i visitatori alla scoperta di tesori storici nascosti. Questo fenomeno non è solo un successo locale, ma rispecchia un trend più ampio: la valorizzazione del patrimonio culturale in Italia. È incredibile come una semplice visita possa risvegliare l'interesse per la propria storia. Non perdere l'occasione di scoprirlo!