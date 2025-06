Il mito di Sofonisba parla un' erede della dama pittrice morta a Palermo | Si riconosca la sua grandezza

Sofonisba Anguissola, icona di talento e innovazione, torna al centro dell'attenzione grazie alla sua discendente Chiara Anguissola d'Altoè. In un'epoca in cui le donne stanno riscrivendo le regole del successo, la figura della pittrice cremonese rappresenta un modello da seguire. Il suo spirito audace non è solo un'eredità familiare, ma un invito a riflettere sul potere creativo delle donne nel presente: una vera sorella del terzo millennio!

"Sofonisba Anguissola un modello da ammirare, imitare, una donna che ha saputo precorrere i tempi. Per la nostra famiglia una 'sorella' amatissima, la sorella del terzo millennio". Così all'Adnkronos Chiara Anguissola d'Altoè, discendente della grande pittrice, originaria di Cremona, di cui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il mito di Sofonisba, parla un'erede della dama pittrice morta a Palermo: "Si riconosca la sua grandezza"

