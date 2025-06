Il Milan sogna Modric | Tare ha già discusso internamente l'ingaggio a zero

Il Milan punta in alto e sogna Luka Modric, un colpo che farebbe vibrare i cuori dei tifosi. In un periodo in cui la squadra sta cercando di rinascere, l'arrivo di un campione come Modric, con la sua esperienza e visione di gioco, potrebbe essere il tassello mancante. Un’operazione a zero che, se concretizzata, non solo rinforzerebbe il centrocampo, ma rilancerebbe le ambizioni rossonere verso traguardi ambiziosi. Un sogno che potrebbe diventare realtà

Una suggestione affascinante e clamorosa: Luka Modric al Milan, sarebbe questo il sogno del nuovo ciclo rossonero. E` questa l`ultima indiscrezione.

Il Milan sogna Modric: Tare ha già discusso internamente l'ingaggio a zero

Lo riporta calciomercato.com: Una suggestione affascinante e clamorosa: Luka Modric al Milan, sarebbe questo il sogno del nuovo ciclo rossonero. E` questa l`ultima indiscrezione per il mercato.

Milan-Modric, la bomba di mercato che non ti aspetti: rivelazione a sorpresa

Riporta spaziomilan.it: Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Luka Modric. Il centrocampista croato, che compirà 39 anni a settembre, è in ...

Esperienza e qualità per il nuovo Milan: una pista suggestiva che intriga Tare

Segnala msn.com: Il fuoriclasse è stato accostato ai rossoneri: tra ostacoli economici e motivazioni personali, l’operazione resta difficile ma non impossibile Dopo una stagione deludente, i tifosi del Milan sperano i ...