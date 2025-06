Il Milan non molla Ricci | i rossoneri studiano lo scambio col Torino

Il Milan non abbandona Samuele Ricci, un talento che sta scalando le vette del calcio italiano. In un mercato sempre più dinamico, i rossoneri valutano uno scambio col Torino, dimostrando di puntare su giovani promesse. Questo è il segnale di come la nuova dirigenza voglia costruire un futuro vincente, investendo su giocatori dalla grande visione di gioco. Resta da vedere se Ricci sarà il pezzo mancante per il ritorno al successo!

Rispetto a un anno fa sono cambiati allenatore e dirigente, ma Samuele Ricci è rimasto uno dei profili che piacciono di più al Milan. I rossoneri. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Prima pagina Gazzetta dello Sport: Italiano, il Milan non molla - Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 22 maggio 2025, il Milan dimostra tutto il suo carattere non mollando in questa fase cruciale della stagione.

Il Milan non molla Ricci: i rossoneri studiano lo scambio col Torino

Segnala calciomercato.com: Rispetto a un anno fa sono cambiati allenatore e dirigente, ma Samuele Ricci è rimasto uno dei profili che piacciono di più al Milan. I rossoneri l`hanno tenuto.

