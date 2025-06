Il messaggio all' amica | Voglio farla finita Poi la corsa disperata per salvarla

Un grido d'allerta, un messaggio disperato: "Voglio farla finita". Questo è il triste copione di un'altra giovane che ha cercato di togliersi la vita, richiamando l'attenzione su un tema scottante e attuale, quello della salute mentale. La corsa dei soccorritori per salvarla ci ricorda quanto sia fondamentale ascoltare e supportare chi vive nel buio. È tempo di rompere il silenzio e avviare una vera conversazione sul benessere emotivo.

Un altro tentativo di suicidio, un altro salvataggio. Dopo quello di alcuni giorni fa – con protagonista una giovane che voleva buttarsi nel fiume Po – un episodio simile è avvenuto domenica sera, a Cento. Poco dopo le 21, ai carabinieri della città del Guercino è infatti arrivata una richiesta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Il messaggio all'amica: "Voglio farla finita". Poi la corsa disperata per salvarla

Approfondimenti da altre fonti

Messaggio in chat: «La faccio finita». Scatta la mobilitazione, salvato l'amico

Come scrive corriereadriatico.it: Erano le 21.30 e il loro amico scriveva che voleva farla finita buttandosi nel porto. Un messaggio spiazzante a cui non si poteva non rispondere. Soprattutto bisognava muoversi e fare qualcosa subito.

Ex Uomini e Donne allarma tutti: “Avevo deciso di farla finita"

Si legge su libero.it: Il racconto che ha spiazzato tutti i follower, e non solo, dell'ex tronista del programma di Canale 5 che ha scritto sui social da una stanza di ospedale.

Uomini e Donne, ex tronista pubblica un messaggio allarmante sui social: “Avevo deciso di farla finita, però mi hanno salvata in tempo”

Segnala isaechia.it: È un messaggio davvero allarmante, quello condiviso dall’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei pochi istanti fa sui social.