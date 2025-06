Il Mattino | Napoli su Leao!

Il Napoli punta dritto su Rafael Leao, un talento che potrebbe infiammare le serate al Maradona! Mentre l'attesa per Kevin De Bruyne si protrae, il club partenopeo non perde tempo e valuta nuove mosse strategiche. In un calcio in continua evoluzione, l'acquisto di un giocatore come Leao rappresenterebbe non solo un colpo in campo, ma anche un segnale chiaro di ambizione. Resta con noi per scoprire cosa accadrĂ !

"> Il Napoli è sereno, ma dovrĂ attendere ancora qualche giorno per l’arrivo ufficiale di Kevin De Bruyne: come scrive Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, le visite mediche slittano al 10 giugno, subito dopo gli impegni con la Nazionale belga. Nessun intoppo grave, solo dettagli burocratici e ultimi nodi sui diritti d’immagine da risolvere tra i legali del club e l’entourage del fuoriclasse ex City. Nel frattempo, il ds Manna lavora senza sosta sul mercato: la priorità è rinforzare le fasce, in vista del ritorno al 4-3-3 di Antonio Conte. Tra i nomi in orbita Napoli ci sono Federico Chiesa, Lookman, Orsolini, e una suggestione importante: Rafael Leao, attratto da un possibile addio al Milan, ora che sulla panchina rossonera siede Allegri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli su Leao!”

Leggi anche Osimhen Juventus (Il Mattino): ha già scelto i bianconeri! L’attaccante non vuole ostacoli da parte del Napoli. Cosa filtra sulla trattativa tra i club - Victor Osimhen ha già preso una decisione riguardo al suo futuro: secondo Il Mattino, l'attaccante nigeriano avrebbe scelto la Juventus per la prossima stagione.

