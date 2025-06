Il maltempo fa danni | quasi 700 fulmini e un paese isolato dalla valle

Il maltempo sta facendo tremare l'Alto Adige, con quasi 700 fulmini che hanno colpito la regione e un paese intero isolato. Questo evento estremo è solo l'ultima manifestazione di un trend globale sempre più preoccupante: i cambiamenti climatici stanno intensificando le condizioni meteorologiche avverse. La stagione è lontana dall'essere finita e l'allerta gialla continua a mettere in guardia i cittadini. Come ci prepareremo alle sfide del futuro?

È il maltempo, e i danni ad esso legati, il protagonista di queste ore, soprattutto in Alto Adige. Basti pensare che, nella notte, sono caduti 640 fulmini e non è finita in quanto un altro fronte temporalesco si sta avvicinando, con l’allerta meteo che continua a essere gialla. Il caso di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il maltempo fa danni: quasi 700 fulmini e un paese isolato dalla valle

Leggi anche Maltempo, danni a Sansepolcro per il forte vento - Arezzo, 16 maggio 2025 – Un violento vento ha flagellato Sansepolcro, causando ingenti danni al patrimonio arboreo locale.

