Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria incanta il Teatro Greco di Palazzolo Acreide con la Medea di Euripide

Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria ha riportato in vita la potenza della tragedia con la rappresentazione della Medea di Euripide al Teatro Greco di Palazzolo Acreide. Questo evento non è solo un trionfo artistico, ma anche un segnale dell'importanza del teatro classico nell'educazione giovanile, un trend che sta riscoprendo le radici culturali in un mondo sempre più digitalizzato. Un'opportunità unica per gli studenti di confrontarsi con i grandi temi della letteratura!

Tarantini Time Quotidiano È stata un’esperienza intensa e profondamente formativa quella vissuta dagli studenti del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, protagonisti sul prestigioso palcoscenico del Teatro greco di Akrai, nell’ambito della XXIX edizione del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, organizzato dalla Fondazione INDA. Un evento di rilievo nazionale e internazionale, che ogni anno coinvolge centinaia di studenti provenienti da scuole, accademie e università di tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di dare nuova voce ai testi della classicità greca e latina, attraverso reinterpretazioni creative e collettive. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria incanta il Teatro Greco di Palazzolo Acreide con la Medea di Euripide

Leggi anche Al Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria la voce dello scrittore Omar Di Monopoli approda a “Il Comodino” - Al Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, la voce dello scrittore Omar Di Monopoli si fa ascoltare su Il Comodino, il podcast del Maggio dei Libri 2025.

Cosa riportano altre fonti

Menzione speciale per il Cyrano de Bergerac del Liceo De Sanctis-Galilei al Concorso Internazionale Tiziana Semerano di Ostuni; Il liceo De Sanctis-Galilei incanta il teatro Greco di Palazzolo Acreide con la Medea di Euripide; Al De Sanctis Galilei di Manduria incontro con la scrittrice Rossana Soldano e il suo Hamartía. Video; MANDURIA - Gli studenti del liceo De Santis-Galilei donano il sangue: accolto l'invito della sezione Avis di Manduria. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Menzione speciale per il Cyrano de Bergerac del Liceo De Sanctis-Galilei al Concorso Internazionale Tiziana Semerano di Ostuni

Si legge su giornaledipuglia.com: Il Concorso Internazionale di Teatro Scuola “Tiziana Semerano”, giunto alla sua III edizione, rappresenta una delle più prestigiose manifestazioni teatrali a livello scolastico, capace di attrarre ...

Al Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria la voce dello scrittore Omar Di Monopoli approda a “Il Comodino”

Secondo informazione.it: Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria arricchisce il calendario del Maggio dei Libri 2025 con un nuovo appuntamento speciale: è online la seconda puntata del podcast “Il Comodino” , spazio di rifles ...

Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria in scena a Ostuni con Cyrano de Bergerac

Scrive giornaledipuglia.com: L’ultima produzione Liceinscena del Liceo De Sanctis Galilei in replica ad Ostuni lunedì 19 maggio alle ore 16:00 per partecipare al Concorso Internazionale di Teatro Scuola "Tiziana Semerano" Il Lice ...