il libro che ha rivoluzionato il mondo del poker

Nel 2007, un genio del poker ha cambiato le regole del gioco. Registrando ogni mano e analizzando decisioni e errori, ha creato un'opera che ha catturato l’attenzione di appassionati e professionisti. Questo approccio innovativo ha aperto la strada a nuove strategie e alla nascita di corsi e tutorial online, dimostrando che il poker è molto più di un semplice gioco: è una vera e propria scienza! Scopri come questa visione ha influenzato il trend attuale del poker.

Uno dei più forti giocatori della storia del poker, nel 2007 vinse un grosso torneo. Nulla di nuovo se non fosse per l'idea di registrare tutte le mani giocate spiegando nel dettaglio le varie decisioni prese: dai piatti vinti agli errori di lettura commessi. Per il mondo pokeristico fu un'autentica rivelazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it