Il lago di Como e il pass residenti | ingresso agevolato a Villa Carlotta

Il Lago di Como è sempre più al centro dell'attenzione, non solo per le sue bellezze mozzafiato, ma anche per iniziative che valorizzano il territorio. Villa Carlotta offre un pass residenti, permettendo ai comaschi di esplorare la storica dimora e il giardino botanico a un prezzo speciale. Un’occasione imperdibile per scoprire la cultura locale e promuovere il turismo sostenibile. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

Sul lago di Como, Villa Carlotta comunica un’iniziativa speciale rivolta ai residenti della provincia di Como: per tutti i martedì dei mesi di giugno e luglio sarà possibile accedere alla celebre dimora, al museo e al suo giardino botanico usufruendo di una tariffa agevolata a 11 euro, anziché 15. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il lago di Como e il pass residenti: ingresso agevolato a Villa Carlotta

Leggi anche L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura - Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà, celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

