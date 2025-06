Il gruppo immobiliare festeggia i 7 anni al parco donazione per un pulmino per l' associazione ' Ragazzi down'

Un compleanno speciale per il gruppo immobiliare Romagna Case! In occasione dei suoi sette anni, l’azienda ha donato un pulmino all’associazione Ragazzi Down, dimostrando che l’impegno sociale è al centro della propria missione. Con dieci sedi e 70 collaboratori, guardano al futuro con l’intenzione di espandere la loro presenza in Emilia-Romagna. Un esempio di come il business possa contribuire al benessere della comunità!

Festeggiati i primi sette anni del gruppo immobiliare Romagna Case che ad oggi conta dieci sedi sul territorio e 70 collaboratori. "L’ obiettivo futuro - sottolinea il presidente Matteo Papi - è l'apertura di nuove sedi a Ravenna, Faenza, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Santarcangelo e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il gruppo immobiliare festeggia i 7 anni al parco, donazione per un pulmino per l'associazione 'Ragazzi down'

Approfondimenti da altre fonti

Il gruppo immobiliare festeggia i 7 anni al parco, donazione per un pulmino per l'associazione 'Ragazzi down'. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercato immobiliare Lazio: in 12 mesi i canoni crescono di più (+10,7%) rispetto ai prezzi di vendita (+2,4%)

Da newtuscia.it: Negli ultimi 12 mesi i canoni di affitto nel Lazio sono cresciuti di più rispetto ai prezzi di vendita: i primi hanno infatti registrato un +10,7% nel ... settore immobiliare del gruppo di ...

Mercato immobiliare, le agenzie Fimaa in provincia hanno in media 27 incarichi, con immobili per 7,5 milioni

Scrive forlitoday.it: Per la provincia erano presenti il direttore di Ascom-Confcommercio Forlì-Cesena, Alberto Zattini, e il presidente del Gruppo Giovani ... in portafoglio (+7% rispetto alle altre agenzie non ...

Evergrande, perché il gruppo cinese scuote i mercati globali? 7 domande e 7 risposte

Secondo corriere.it: Qual è la situazione degli altri gruppi del settore immobiliare? Altri grandi costruttori come Vanke Co., Poly Group di proprietà statale e Wanda Group non hanno riportato problemi similia ...