Il Grafologo dovrebbe essere figura stabile in tutte le scuole Lettera a Valditara

Carmensita Furlano propone un'idea audace: introdurre il grafologo come figura stabile nelle scuole. In un periodo in cui l'educazione è sempre più digitalizzata, riscoprire la scrittura a mano e le sue sfumature potrebbe rivelarsi fondamentale per sviluppare competenze emotive e relazionali nei giovani. Un grafologo non solo legge la calligrafia, ma svela l'anima di chi scrive. È tempo di investire nel benessere psicologico degli studenti!