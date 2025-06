Il giallo delle chiamate anonime a Chiara Poggi la mattina dell' omicidio

Il mistero dell'omicidio di Chiara Poggi si riaccende, riportando alla luce dettagli inquietanti come le chiamate anonime ricevute la mattina del delitto. La nuova indagine della procura di Pavia non solo cerca giustizia per Chiara, ma riflette un trend crescente di riapertura di casi freddi in Italia. Un’opportunità per la verità di emergere, mentre l'attenzione collettiva si rivolge a storie di giustizia e riscatto. Chi sarà il prossimo a rompere il silenz

Con la nuova indagine della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, si riprende a scavare nella vita della vittima e ritornano a galla dettagli che potrebbero aiutare a riscrivere il delitto. Tra le analisi che gli investigatori stanno effettuando c'è anche quella dei tabulati telefonici, da cui potrebbero emergere elementi utili a comprendere che cosa sia realmente successo nella villetta di via Pascoli. La Provincia Pavese, per esempio, ha rimesso al centro dell'attenzione le quattro chiamate anonime arrivate al telefono di Chiara Poggi il giorno in cui è stata uccisa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il giallo delle chiamate anonime a Chiara Poggi la mattina dell'omicidio

