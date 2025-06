Il giallo della borsa di Chiara I Poggi | Eccola Ma quella sparita è un' altra

La verità sulla borsa di Chiara I Poggi si intreccia con un caso che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso. Giuseppe Poggi chiarisce che non c'è furto, ma piuttosto un mistero che riemerge, accendendo i riflettori su questioni irrisolte della cronaca nera italiana. Questo nuovo sviluppo invita a riflettere su quanto sia importante mantenere viva la memoria delle vittime, in un contesto dove giustizia e verità sembrano spesso sfuggire.

"La borsetta di Chiara non è mai stata rubata. Meglio chiarire subito: non conteneva nessun segreto che qualche giornalista ha messo in dubbio". A parlare in esclusiva a TgCom24 è Giuseppe Poggi, il papà della 26enne uccisa nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. I genitori della ragazza, scossi dalla nuova inchiesta che vede accusato di omicidio Andrea Sempio, tornano davanti alle telecamere dopo settimane di silenzio, per smentire le ricostruzioni giornalistiche, perché "le cose che si dicono lasciano il tempo che trovano. Ormai a Garlasco vengono fuori più testimoni che abitanti", aggiunge Giuseppe, intervistato insieme alla moglie Rita Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il giallo della borsa di Chiara. I Poggi: "Eccola". Ma quella sparita è un'altra

