Il gas segna un'impennata, chiudendo a quasi 35 euro al megawattora. Questo rialzo non è solo un dato di mercato, ma riflette l'incertezza energetica globale. Con l'arrivo dell’inverno e le pressioni geopolitiche, la domanda di metano è destinata a crescere. Rimanere aggiornati su queste fluttuazioni è cruciale per comprendere come si stanno muovendo i mercati e quali strategie adottare per la propria economia domestica. Non perdere di vista il futuro energetico!

Si chiude in deciso rialzo la seduta per i future Ttf, benchmark del metano nel Vecchio Continente, che hanno guadagnato il 2% portandosi sulla soglia dei 35 euro al megawattora (34,97). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas chiude in deciso rialzo sulla soglia dei 35 euro

Il prezzo del gas chiude in deciso rialzo e sfiora i 37 euro - Il prezzo del gas chiude la seduta in forte aumento, sfiorando i 37 euro al megawattora, con un rialzo del 4,98% a Amsterdam.

Scrive ansa.it: Si chiude in deciso rialzo la seduta per i future Ttf, benchmark del metano nel Vecchio Continente, che hanno guadagnato il 2% portandosi sulla soglia dei 35 euro al megawattora (34,97). (ANSA). (ANSA ...

Segnala quotidiano.net: Seduta volatile per il prezzo gas che chiude in deciso rialzo ad un passo dei 37 euro. Ad Amsterdam i contratti Ttf salgono del 4,98% a 36,98 euro al megawattora.

Scrive ansa.it: Si chiude in deciso rialzo la seduta per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno fatto un balzo del 5,35% a 37,36 euro al ...