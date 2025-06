Il gas apre in lieve rialzo ad Amsterdam +034%

Il mercato del gas di Amsterdam segna un lieve rialzo, un segnale che potrebbe riflettere le tensioni geopolitiche e l'instabilità energetica in Europa. Con i future Ttf a 34,35 euro per megawattora, è fondamentale monitorare le fluttuazioni dei prezzi, poiché influenzano non solo l’economia, ma anche le scelte quotidiane di milioni di famiglie. Resta alta l’attenzione su come questa situazione possa evolversi nei prossimi mesi!

Avvio in leggero rialzo per il prezzo del gas ad Amsterdam. I future Ttf, benchmark del metano nel Vecchio Continente, hanno iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,34% a 34,35 euro al megawattora.

