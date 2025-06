Il gas apre in lieve rialzo ad Amsterdam +034%

Il gas naturale ad Amsterdam segna un lieve rialzo, riflettendo la crescente domanda energetica in Europa. Con i prezzi che si attestano a 34,35 euro al megawattora, è chiaro che l'energia continua a essere al centro del dibattito economico. Questo aumento potrebbe influenzare i costi per le famiglie e le imprese, rendendo cruciale seguire l'andamento del mercato. Quali saranno le ripercussioni sulla nostra bolletta?

Avvio in leggero rialzo per il prezzo del gas ad Amsterdam. I future Ttf, benchmark del metano nel Vecchio Continente, hanno iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,34% a 34,35 euro al megawattora.

