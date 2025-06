Il fotografo dell’anno La Fiaf premia Venturi | è il più giovane di sempre

...“fotografia d’autore”, un cambio di rotta che riflette un trend crescente nel mondo della fotografia. Con solo 25 anni, Venturi non è solo un talento emergente, ma un simbolo di come il medium si stia evolvendo. La sua capacità di catturare l'essenza di storie dimenticate potrebbe ispirare una nuova generazione di artisti. Scopriremo insieme come la sua visione possa influenzare il futuro della narrativa visiva.

Fino a pochi anni fa era solito definirsi ‘fotografo documentarista’, perché si dedicava esclusivamente a storie reali, scoperte dietro casa o negli angoli più remoti del pianeta. Oggi, il fotografo forlivese Filippo Venturi – appena nominato ‘Autore dell’anno 2025’ dalla Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche) – preferisce parlare di sé come ‘artista visivo’, essendosi concentrato, negli ultimi tempi, sulla sperimentazione consapevole delle soluzioni introdotte dall’ intelligenza artificiale. Un’innovazione, quest’ultima, che sta letteralmente stravolgendo il mondo della comunicazione e, dunque, anche la fotografia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il fotografo dell’anno. La Fiaf premia Venturi: è il più giovane di sempre

Leggi anche Il lavoro del fotografo pescarese Schirato sul maxi inquinamento dell'acqua da Pfas in mostra a Padova - Il fotografo pescarese Stefano Schirato, noto per i suoi reportage, è protagonista a Padova con una mostra dedicata al grave inquinamento da Pfas nei fiumi del Veneto centrale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il fotografo dell’anno. La Fiaf premia Venturi: è il più giovane di sempre; Visita il sito della nuova edizione; Autore dell’anno 2025: il fotografo romagnolo Filippo Venturi; Masterclass Ivano Bolondi, al via alla call FIAF. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il fotografo dell’anno. La Fiaf premia Venturi: è il più giovane di sempre

Riporta msn.com: La Federazione italiana lo ha scelto "per la coerenza, profondità e attualità della sua ricerca". L’autore: "Mi sto misurando anche con l’IA".

Cesena, il fotografo Filippo Venturi nominato “Autore dell’anno 2025” dalla Fiaf

Come scrive corriereromagna.it: Filippo Venturi, fotografo originario di Cesena e oggi residente a Forlì, è stato nominato “Autore dell’Anno 2025” dalla FIAF (Federazione Italiana ...

Un italiano finalista come fotografo naturalista dell'anno

Secondo ansa.it: È con questo spettacolare scatto che il fotografo naturalista italiano Marco ... Non mancano fotografie legate al tema dell'inquinamento, come quella di un elefante che prende a calci la ...