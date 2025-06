Il fine settimana di Maserati MSG Racing a Shanghai si conclude con entrambe le vetture in zona punti

Il fine settimana di Maserati MSG Racing a Shanghai si è rivelato un successo sotto la pioggia. Nonostante le sfide climatiche, Jake Hughes e Stoffel Vandoorne hanno brillato, portando entrambe le vetture in zona punti. Questa prestazione non solo mette in luce il talento dei piloti, ma rinforza anche l'importanza dell'adattamento alle condizioni avverse nel motorsport moderno. Un segnale chiaro: in Formula E, ogni gara è una nuova sfida da affrontare con determinazione!

La pioggia ha sconvolto la seconda gara dell’E-Prix di Shanghai, ma con una prestazione magistrale sulla pista bagnata Jake Hughes e Stoffel Vandoorne hanno entrambi conquistato punti importanti per Maserati MSG Racing. A causa della pioggia battente che cadeva sullo Shanghai International. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il fine settimana di Maserati MSG Racing a Shanghai si conclude con entrambe le vetture in zona punti

Leggi anche Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione civile - Nel fine settimana del 17 e 18 maggio, le previsioni meteo della Protezione Civile dell’Umbria indicano cambiamenti significativi.

Approfondimenti da altre fonti

Il fine settimana di Maserati MSG Racing a Shanghai si conclude con entrambe le vetture in zona punti; Classifica Piloti e Team dopo gli E-Prix di Shanghai 2024/2025; E-Prix Shanghai 24/25, Gara 1: Günther-Vergne, è doppietta DS Penske. 5° Rowland. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il fine settimana di Maserati MSG Racing a Shanghai si conclude con entrambe le vetture in zona punti

Da modenatoday.it: Hughes e Vandoorne gestiscono in modo perfetto la gara sotto la pioggia conquistando punti importanti per il team ...

Maserati MSG Racing: il weekend di Shanghai si conclude con un bottino doppio di punti

Riporta clubalfa.it: Hughes e Vandoorne hanno gestito magistralmente le condizioni di bagnato, assicurando un bottino doppio di punti a Maserati ...

Maserati MSG Racing: una sfida impegnativa a Shanghai

Segnala clubalfa.it: All’E-Prix di Shanghai, Maserati MSG Racing ha segnato il suo ritorno alle gare su circuito permanente, concentrando l’attenzione sulla gestione dell’energia. Nonostante un inizio promettente con un ...