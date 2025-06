Il fieno si incendia e il campo va a fuoco

Il caldo estivo non perdona e, in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, gli incendi agricoli diventano una realtà allarmante. A Prato allo Stelvio, un campo di fieno ha preso fuoco, mettendo in luce quanto sia cruciale gestire correttamente le risorse naturali. Questo episodio ci ricorda che la prevenzione è fondamentale: ogni ettaro bruciato è un passo indietro per l'ambiente e per l'economia locale. Presta attenzione!

L’allarme è scattato alle 13:40 di ieri, domenica 1° giugno, a Prato allo Stelvio. I vigili del fuoco sono intervenuti a causa di un incendio sviluppatosi in un campo: secondo quanto riferito dagli stessi pompieri il fieno, accumulato ed essiccato, ha preso fuoco, forse a causa dell’eccessivo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il fieno si incendia e il campo va a fuoco

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conselice, un fienile in fiamme. Un intossicato e danni ingentissimi; AILANO A FUOCO UNA ROTOPRESSA,DOMATO L’INCENDIO. NESSUN FERITO. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incendio a Capua, rogo nell'ex campo profughi: a fuoco copertoni e rifiuti

Segnala ilmattino.it: Momenti di paura, ieri pomeriggio, nella periferia di Capua, a pochi chilometri dal confine da Santa Maria Capua Vetere. Un vasto incendio si è sviluppato, intorno alle 15, ...

Il mega incendio con 750 balle di fieno andate a fuoco a Gavirate: indagati tre minorenni

Lo riporta ilgiorno.it: Gavirate (Varese), 13 novembre 2024 – Potrebbero essere loro gli autori del mega incendio di decine di balle di fieno che nella ... decine di vigili del fuoco a Gavirate. Sono stati infatti ...

Incendio doloso a Campegine: sette rotoballe di fieno andate a fuoco

Scrive ilrestodelcarlino.it: Un incendio di origine dolosa ha distrutto sette rotoballe di fieno ... campo a Campegine, provocando un danno stimato tra i mille e i 2mila euro. I carabinieri indagano per accertare le cause. A ...