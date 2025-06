Il Festival Shakespeariano dell' Estate Teatrale Veronese per la prima volta sbarca al Bastione delle Maddalene

L’Estate Teatrale Veronese si rinnova e per il 2025 si sposta al Bastione delle Maddalene, portando Shakespeare in un luogo simbolo di Verona. Questa scelta non è solo una novità scenica, ma riflette una tendenza sempre più forte: il teatro che invade la città, rendendo l’arte accessibile a tutti. Un’opportunità imperdibile per vivere il drammaturgo inglese in un'atmosfera suggestiva. Preparatevi a essere trasportati nel mondo shakespeariano!

L'Estate Teatrale Veronese, il celebre festival estivo promosso dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven e sostenuto dal ministero della cultura e dalla Regione Veneto, abbandona per un attimo la storica cornice del Teatro Romano per aprirsi alla città. L'edizione 2025 vede infatti una.

