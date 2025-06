Il ds Fabiani annuncia | Sarri ha firmato è il nuovo allenatore della Lazio

Il direttore sportivo del club biancoceleste ha confermato il ritorno del tecnico toscano in panchina.

Leggi anche Lazio, Fabiani annuncia: "Baroni via per motivi suoi. Non vendiamo i big" - La Lazio si prepara a un cambio di rotta: Marco Baroni lascia, mentre il ritorno di Maurizio Sarri si fa sempre più concreto.

Cosa riportano altre fonti

Il direttore sportivo del club biancoceleste ha confermato il ritorno del tecnico toscano in panchina

