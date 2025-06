Il docente autore del post su Ginevra | Non posso uscire di casa E poi scrive alla premier | Vorrei incontrarla USR al lavoro sul caso

Un post infelice, un docente in difficoltà e una lettera alla premier: la polemica scoppia e ci porta a riflettere su una società che fatica a gestire il confine tra libertà di espressione e responsabilità. L’uscita del professore, che ora teme per la propria sicurezza, getta luce su come le parole possano avere conseguenze devastanti. In un contesto sociale sempre più polarizzato, cosa significa davvero "parlare"? Restate sintonizzati!

Dopo le reazioni suscitate da un post pubblicato – e successivamente rimosso – sui social, in cui augurava alla figlia della premier Meloni la "stessa sorte della ragazza di Afragola" uccisa dall'ex fidanzato, il professore scrive una lettera direttamente alla presidente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Chi è il docente campano autore del post di minacce alla figlia di Meloni: nel suo account attacchi al governo - Un episodio inquietante scuote il dibattito politico italiano: un docente campano ha lanciato minacce choc alla figlia di Giorgia Meloni, nel contesto di un attacco più ampio al governo.

