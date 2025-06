Il disastro di Monaco visto da un interista

La finale di Champions League di Monaco si tinge di blu e nerazzurro, ma non come sperato. Un 5-0 che segna un punto di svolta per l'Inter, riflettendo la crisi di una squadra che fatica a trovare la sua identità. Mentre il PSG celebra uno straordinario trionfo, i tifosi interisti si chiedono: è ora di ripartire da zero? Un'occasione per riscoprire la vera essenza del calcio e ricominciare con determinazione.

Firenze, 2 giugno 2025 – Non potevo non dedicare l'episodio di oggi alla finale di Champions League. Una partita surreale, specie se vista da un tifoso dell'Inter, soprattutto dopo le ultime due stagioni. Cinque a zero, risultato impietoso, una squadra - l'Inter - mai entrata in campo, l'altra - il Psg - che invece ha conquistato magnificamente la Champions, giocando un calcio energico, veloce, pieno di qualità e rapidità d'esecuzione.

