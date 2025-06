Il dipartimento di fashion design della SAIC | un’esperienza unica

Scopri il dipartimento di fashion design della SAIC, dove tradizione e innovazione si incontrano per plasmare i nuovi talenti della moda. In un contesto globale in continua evoluzione, SAIC offre un percorso formativo che va oltre le semplici tecniche sartoriali, abbracciando la sostenibilità e la diversità. Unisciti a noi per esplorare come questi designer stanno ridefinendo il futuro del fashion! Non perderti questa opportunità unica!