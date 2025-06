Il declino di Erica Jong la figlia si vendica

Il nuovo memoir di Molly Jong-Fast, "How To Lose Your Mother", svela un dramma familiare che colpisce nel profondo. Mentre Erica Jong, icona della letteratura femminista, affronta la demenza, la figlia si fa portavoce di una verità spesso taciuta: il rovesciamento dei ruoli genitoriali. Questo libro non è solo un atto di coraggio, ma un riflesso di come le relazioni possano sfumare e trasformarsi, lasciando spazio a una riflessione colle

Erica Jong scivola nella demenza e la figlia Molly Jong-Fast ne racconta il declino. Si intitola How To Lose Your Mother il memoir che l’unica erede dell’autrice di Paura di volare darĂ alle stampe domani senza rimorsi per la crudezza del resoconto, perchĂ© questo è esattamente quanto ha fatto con lei la madre: "I ruoli si sono invertiti e ora sto facendo a lei quello che lei ha sempre fatto a me", ha detto Molly al New York Times. La Jong, 83 anni, è diventata famosa nel 1973 quando al suo debutto con l’editore Holt, coniò l’espressione della "scopata senza cerniera", l’incontro sessuale fra sconosciuti svincolato da sensi di colpa e veloce come un sogno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il declino di Erica Jong, la figlia si “vendica“

