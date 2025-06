Il curioso caso di una scuola di Milano gioiello tecnologico da oltre 10 milioni | finestre bloccate per sicurezza studenti in aula con 29 gradi

A Milano, una scuola primaria di ultima generazione, simbolo dell'innovazione educativa, sta affrontando un paradosso: finestre bloccate che trasformano le aule in veri e propri forni. Con temperature che toccano i 29 gradi, si pone una questione cruciale sul bilanciamento tra sicurezza e benessere degli studenti. Questo caso non è solo un problema locale, ma riflette un trend globale nella progettazione scolastica: come garantire spazi di apprendimento ottimali?

Una scuola primaria, a Milano, di recentissima costruzione si trova a fronteggiare un problema inaspettato: le finestre delle aule non possono essere aperte durante le lezioni per motivi di sicurezza, causando temperature che raggiungono i 29 gradi in classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

