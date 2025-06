Il conto del ristorante ‘I Gessi’ | Il Comune ha perso la causa e versato oltre 12 milioni

Una battaglia legale che ha lasciato il segno: il Comune di Cesena ha appena versato oltre 12 milioni per la chiusura del ristorante ‘I Gessi’. Questo caso riaccende il dibattito sulle responsabilità amministrative e il loro impatto sull'economia locale. Mentre i ristoratori lottano per risollevarsi, è fondamentale riflettere su come le decisioni politiche possano influenzare la vita di intere comunità. Una storia che fa riflettere!

Cesena, 2 giugno 2025 – Torna d’attualità l’annosa vicenda del ristorante ‘I Gessi’, costretto alla chiusura nel 2009, dopo appena cinque anni dall’apertura, quando scoppiò la vicenda delle verande abusive, un pasticcio amministrativo che emerse dai meandri dell’amministrazione comunale lasciando profonde tracce nella politica cesenate: l’allora assessore all’urbanistica Giorgio Andreucci, che spesso firmava direttamente le autorizzazioni edilizie temporanee con le quali si giustificava ogni tipo di costruzione, dovette affrontare ben tre processi in primo grado e ogni volta fu condannato a otto mesi di reclusione (con la condizionale) per abuso d’ufficio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il conto del ristorante ‘I Gessi’: “Il Comune ha perso la causa e versato oltre 1,2 milioni”

Leggi anche Famiglia scappata dal ristorante si va viva e salda il conto: “Ho scatenato inferno social e mi hanno pagato” - Dopo un acceso dibattito su social media, la famiglia che aveva lasciato un ristorante di Bari senza pagare il conto di 213 euro ha deciso di farsi viva.