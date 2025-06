Il Comune punterà sulla busvia anziché la filovia | arriva la conferma del sindaco

Il sindaco Carlo Masci ha annunciato una rivoluzione nel trasporto pubblico: la busvia prenderà il posto della filovia. Una scelta che segna un cambio di rotta importante, riflettendo un trend crescente verso soluzioni più flessibili e sostenibili. Nonostante il passato, il futuro sembra promettente, con un progetto trentennale che mira a migliorare la mobilità cittadina. Scoprire come questa nuova iniziativa possa influenzare la vita quotidiana di tutti noi è solo l'inizio!

“Il Comune punterà sulla busvia anziché la filovia”. La conferma arriva dal sindaco Carlo Masci che precisa: “questo non vuol dire rinnegare le scelte del passato”. Due le ragioni per il progetto trentennale di Filò, almeno per i lotti 2 e 3, è tramontato: uno legato a questioni pratiche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it