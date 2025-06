Il Comune prenda spunta dai valori veri

Il richiamo alla vera essenza della politica si fa sempre più forte. Giovanni Tarquini e Carmine Migale sottolineano come il modello repubblicano debba tornare al centro dell'azione amministrativa, in un momento in cui i cittadini chiedono ascolto e cura della comunità. Questa esigenza si inserisce in un trend globale: la richiesta di maggiore trasparenza e responsabilità nelle istituzioni. È tempo di riscoprire il valore della cosa pubblica!

"Il modello repubblicano, massima espressione della tutela della cosa pubblica, impone una visione ben diversa della politica, rispetto a quanto dimostrano di voler fare i nostri amministratori locali, sempre più sordi di fronte alle richieste di ordine sociale e cura della città". È il messaggio di Giovanni Tarquini e Carmine Migale (insieme nella foto), consiglieri comunali della lista civica per Reggio. " Res Publica, la cosa comune, non Res Privata, la cosa di uno o di pochi che agiscono liberamente a seconda di propri gusti personali o di logiche partitiche – continuano – Il degrado oggi avanza, inesorabilmente, e con esso aumenta la condizione di insicurezza, che regna ormai incontrastata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il Comune prenda spunta dai valori veri"

Leggi anche Libro gender, Prc: «Inaccettabile provocazione leghista, il Comune prenda posizione» - Il libro "Gender PRC", considerato un'inaspettata provocazione leghista, ha suscitato sdegno. Presentarlo in aula comunale a pochi giorni dal Gay Pride di Piacenza appare come un chiaro tentativo di provocare e disturbare una manifestazione di gioia e diritti.

Ne parlano su altre fonti

Il Comune prenda spunta dai valori veri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Comune ricalcola i valori dei terreni nei piani di zona. Diventare proprietari costerà fino al 50% in meno

Lo riporta romatoday.it: Il Comune ha rivisto le sue mosse e adesso acquisire ... ha approvato una delibera che riduce di un terzo e più i valori venali degli immobili costruiti nei piani di zona e sui quali pesa il ...

Il Comune approva il rendiconto. Spunta un tesoretto da 4 milioni

lanazione.it scrive: Approvato il rendiconto consuntivo del 2024 del Comune di Montevarchi che quest’anno può contare su un "tesoretto" di 4 milioni... Approvato il rendiconto consuntivo del 2024 del Comune di ...