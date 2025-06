Il CNDDU celebra il 2 Giugno nel segno della memoria e della pace | la Repubblica come impegno educativo e civile

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, diventa un'occasione imperdibile per riflettere sulla memoria storica e l'importanza dei valori democratici. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani sottolinea il ruolo cruciale delle scuole nel formare cittadini consapevoli. In un momento storico segnato da divisioni, educare alla pace è più che mai un impegno collettivo. Scopri come il passato può guidarci verso un futuro migliore!

