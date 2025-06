Il centro sinistra non c’è più adesso c’è l’alleanza di sinistra Scrive Merlo

L'alleanza di sinistra segna una svolta storica nel panorama politico italiano, segnando la fine di un'epoca. Mentre il centro sinistra si dissolve, emerge una nuova identità che riflette le sfide contemporanee, dalla sostenibilità ambientale ai diritti sociali. Questo cambiamento non è solo un fatto di nomenclatura: rappresenta una reazione a un'elettorato in cerca di risposte fresche. La domanda ora è: questa nuova alleanza saprà attrarre e unire?

Verrebbe quindi da dire, citando una vecchia filastrocca, “c’era una volta il centro sinistra”. Cioè, appunto il centro e la sinistra che insieme davano vita ad una alleanza o coalizione di centro sinistra. Quella che abbiamo conosciuto e sperimentato, dopo la fine della Democrazia Cristiana, con l’avvento della seconda repubblica. Centro sinistra che sostanzialmente reggeva sul partito degli ex e post comunisti da un lato alleati con una formazione centrista. Prima il Ppi e altre formazioni laiche, liberali e socialiste e poi con la Margherita. Dopodichè nasce il Pd, nel lontano 2007, e per i primi anni quel partito è stato realmente un luogo politico di centro sinistra. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il centro sinistra non c’è più, adesso c’è l’alleanza di sinistra. Scrive Merlo

Leggi anche Il centro sinistra riparte dai referendum - Il centro-sinistra riaccende la sua spina dorsale con i referendum, riunendo a Roma, in Piazza Vittorio, una vasta alleanza di opposizione guidata dalla Cgil.

Se ne parla anche su altri siti

Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni»; Elezioni comunali, Salis e Barattoni (centrosinistra) vincono a Genova e Ravenna. Matera e Taranto al ballottaggio; Il Centrosinistra prende Genova e tiene Ravenna. Matera e Taranto al ballottaggio - Concluso scrutinio, Viminale: Barattoni eletto sindaco di Ravenna; Elezioni comunali, Genova e Ravenna al centrosinistra. Schlein: Uniti si vince. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il centro sinistra non c’è più, adesso c’è l’alleanza di sinistra. Scrive Merlo

Come scrive formiche.net: Verrebbe quindi da dire, citando una vecchia filastrocca, “c’era una volta il centro sinistra”. Cioè, appunto il centro e la sinistra che insieme davano vita ad una alleanza o coalizione di centro sin ...

Cortei e piazze: adesso a sinistra c’è già l’imbuto

Segnala ilfattoquotidiano.it: Dovrebbe essere il 7 giugno, il giorno prima del secondo turno delle Amministrative e dei referendum, la manifestazione per Gaza, che i leader del centrosinistra a trazione sinistra stanno cercando di ...

Pezzotta: nel centrosinistra c’è poco spazio per i cattolici

Come scrive ilgiornale.it: Il problema è se nel centrosinistra c è spazio, c è la possibilità ... ci servirebbe proprio per capire cosa siamo noi adesso e che dobbiamo fare». Per Belci la soluzione non è la ...