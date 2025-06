Il centenario del Palio Oltre due mesi di eventi tra arte sport e concerti per celebrare la storia

...celebra non solo il Palio, ma anche l'identità di una città ricca di tradizioni. Con oltre due mesi di eventi che spaziano dall'arte agli sport, questo centenario diventa un'occasione imperdibile per immergersi nella cultura locale. L'apice? Le spettacolari Frecce Tricolori! Un invito a riscoprire il legame tra passato e presente, perché ogni corsa racconta una storia che unisce generazioni. Non perdere l'occasione di farne parte!

Dalla A di Aeronautica militare, che con la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori il 10 agosto chiuderà il ricco cartellone di eventi, alla V di Vespucci, la cui presenza al Molo Italia dal 16 giugno aprirà idealmente le celebrazioni. Nel mezzo, storia, arte, musica, cultura, che faranno da cornice al cuore borgataro della manifestazione che, come di consueto, si sublimerà nei tradizionali tre giorni di inizio agosto. Un calendario per tutti i gusti, quello pensato per il centenario del Palio del Golfo, presentato ieri a bordo della Santa Maria Manuela, antico veliero portoghese famoso in tutto il mondo per la sua bellezza e unicità, ormeggiato fio a domani al Molo Italia, lo stesso che ospiterà, dal 16 giugno, la Amerigo Vespucci, di ritorno dal tour Mediterraneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il centenario del Palio. Oltre due mesi di eventi tra arte, sport e concerti per celebrare la storia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il centenario del Palio. Oltre due mesi di eventi tra arte, sport e concerti per celebrare la storia; Oltre due mesi di grandi eventi per celebrare il centenario del Palio del Golfo; Due mesi spettacoli per celebrare 100 anni del Palio del Golfo; Due mesi di eventi per celebrare cento anni di Palio del Golfo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il centenario del Palio. Oltre due mesi di eventi tra arte, sport e concerti per celebrare la storia

lanazione.it scrive: Il 16 giugno attesa la Vespucci. Frecce Tricolori in azione il 10 agosto. Alla Morin la prima gara dedicata agli studenti delle scuole superiori.

Due mesi spettacoli per celebrare 100 anni del Palio del Golfo

Come scrive ansa.it: Sport, Storia, arte, cultura e l'amore per il territorio celebrano il centenario del Palio del Golfo aella Spezia. (ANSA) ...

La Spezia festeggia il centenario del palio del Golfo con oltre due mesi di eventi, spettacoli e cultura

gaeta.it scrive: Il Palio del Golfo della Spezia celebra il centenario nel 2025 con gare remiere, spettacoli, concerti e navi storiche, unendo sport, cultura e tradizione marinara dal 21 giugno al 10 agosto.