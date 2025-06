Il cartello del delivery multa da 329 milioni di euro a due colossi | le pratiche illecite

La Commissione Europea ha messo a segno un colpo da 329 milioni di euro contro Delivery Hero e Glovo, svelando un cartello nel mercato delle consegne a domicilio. Questo caso evidenzia come la lotta alla concorrenza sleale stia diventando cruciale in un settore in rapida espansione. È tempo di riflettere: chi paga il prezzo di queste pratiche illecite? La risposta potrebbe influenzare le nostre scelte quotidiane.

La Commissione Europea ha inflitto una sanzione complessiva di 329 milioni di euro a Delivery Hero (Germania) e alla sua controllata Glovo (Spagna) per pratiche anticoncorrenziali nel mercato delle consegne a domicilio. Secondo Bruxelles, le due piattaforme avrebbero stipulato un vero e proprio cartello tra il 2018 e il 2022: si sarebbero accordate per non “soffiare” i dipendenti l’una all’altra (accordi di non-assunzione o no-poach ), per scambiare sistematicamente informazioni sensibili sulle attività e per spartirsi i mercati geografici. Le due aziende, secondo l’indagine Ue, avevano creato un sistema in cui ciascuna evitava di disturbare il business dell’altra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il cartello del delivery, multa da 329 milioni di euro a due colossi: le pratiche illecite

