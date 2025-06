Il campionato europeo di karting debutta al Leopard circuit di Viterbo

Il Campionato Europeo di Karting sbarca al Leopard Circuit di Viterbo, dal 5 all'8 giugno! Dopo le emozionanti tappe in Spagna e Portogallo, questo evento non è solo una gara, ma un'opportunità per vedere i giovani talenti emergere nel motorsport. Il circuito, con le sue curve veloci e sezioni tecniche, promette spettacolo: preparati a vivere una competizione che unisce passione, adrenalina e futuro! Non perderti l'appuntamento!

Dopo le tappe in Spagna e Portogallo, il Campionato europeo Fia karting 2025 per le categorie Ok e Ok-junior arriva a Viterbo debuttando al Leopard circuit Viterbo dal 5 all'8 giugno. Il tracciato, lungo 1.294 metri, offre un equilibrato mix di curve veloci e sezioni tecniche, ideali per i.

