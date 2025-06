Il calcio di Luis Enrique è un inno al coraggio | sembra di rivedere i principi dell’Ajax di Cruyff El Pais

La vittoria del PSG in finale di Champions League segna una nuova era per il calcio, con Luis Enrique al timone. Il suo stile audace ricorda i principi rivoluzionari dell’Ajax di Cruyff, dove il coraggio è la chiave del successo. In un contesto calcistico sempre più conservatore, il suo approccio innovativo potrebbe ispirare una generazione di allenatori a osare. Scopri come il suo gioco sta riscrivendo le regole del calcio moderno!

La vittoria del Psg sull’Inter sabato sera nella finale di Champions League, ha consacrato Luis Enrique nell’élite mondiale degli allenatori. Adesso tutti vogliono prendere spunto da lui, il suo calcio è un inno al coraggio. Ne parla quest’oggi El Pais, a seguire un breve estratto. Luis Enrique e quel calcio che è un inno al coraggio!. “Pochi episodi spiegano meglio la consacrazione di Luis Enrique come il suo discorso nello spogliatoio del Psg, la prima delle sere in cui sentì che il progetto stava sfuggendo di mano. Aveva l’acqua fino al collo. La Real Sociedad aveva divorato il Psg nel primo tempo dell’andata degli ottavi di finale nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio di Luis Enrique è un inno al coraggio: sembra di rivedere i principi dell’Ajax di Cruyff (El Pais)

Leggi anche PSG-Inter, Cauet: "Inzaghi fa un calcio diverso, Luis Enrique il miglior allenatore passato da Parigi" - Nell'attesa della finalissima tra PSG e Inter, Benoit Cauet rivela un retroscena interessante: "Inzaghi fa un calcio diverso rispetto a Luis Enrique, il miglior allenatore mai visto a Parigi".

Su questo argomento da altre fonti

Champions League, Psg-Inter 5-0: nerazzurri sconfitti in finale. VIDEO; Inter ko: la Champions League va al Psg, le reazioni social; L'Inter crolla e il Psg dilaga: Luis Enrique vince la finale di Champions League per 5-0; Chi è Elena Cullell, moglie di Luis Enrique e quanti figli hanno: il dolore per la figlia Xana e i trionfi nel calcio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Psg e il calcio d'inizio in stile rugby, ecco come Luis Enrique ha disorientato l'Inter

Scrive msn.com: A nessuno è sfuggito quello che sembrava un errore dei giocatori del Psg, ma che invece era una vera e propria dichiarazione d’intenti. Calcio d’inizio e il Psg butta la palla ...

Luis Enrique elogia l'Inter: "Una lezione di stile per i giovani". VIDEO

Lo riporta sport.sky.it: Nella conferenza stampa post finale, l’allenatore spagnolo elogia i nerazzurri, che nonostante la sconfitta per 0-5 sono rimasti per la premiazione: “Sottolineo una cosa molto difficile da vedere in u ...

Luis Enrique stupito dall’Inter: “Complimenti per quello che han fatto dopo la finale. Una lezione”

Secondo fanpage.it: Luis Enrique dopo il trionfo del PSG contro l'Inter ha speso bellissime parole per i nerazzurri, protagonisti di un comportamento impeccabile ...