Il Cab 1948 conquista il trofeo Città di Bologna nella lotta greco-romana

Il Cab 1948 ha brillato conquistando il Trofeo Città di Bologna, un trionfo che segna una nuova era per la lotta greco-romana in città. Con 10 lottatori esordienti in pista, il club dimostra come il talento locale possa emergere con forza. Questo successo non è solo un trofeo, ma rappresenta un impulso al risveglio del panorama sportivo bolognese, dove passione e volontà si intrecciano per reinventare la tradizione.

Inaspettata quanto entusiasmante la conquista della seconda edizione del trofeo Città di Bologna per la lotta bolognese che schiera 10 lottatori tutti esordienti nella specialità greco-romana. L’importante manifestazione federale di Lotta olimpica giunta alla seconda edizione e organizzata dal Cab (Club Atletico Bologna) 1948 vede la partecipazione di 62 atleti e 14 società provenienti da tutto il territorio. La formazione bolognese guidata dal coach Alessandro Zappalà inaugura al meglio un nuovo ciclo frutto di un percorso iniziato appena un anno fa con il ricambio degli atleti e dell’allenatore che insieme con lo storico staff dirigenziale riescono sono a riportare la tradizionale serenità che da sempre contraddistingue lo storico sodalizio sportivo e creare quell’entusiasmo vitale che porta alla conquista del trofeo alla presenza dell’assessora dello sport, Roberta Li Calzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Cab 1948 conquista il trofeo Città di Bologna nella lotta greco-romana

Leggi anche Il Crystal Palace vince la FA Cup e conquista il primo trofeo in 120 anni di storia, Manchester City ko - Il Crystal Palace conquista il suo primo storico trofeo, la FA Cup, dopo 120 anni, battendo il Manchester City 1-0 grazie a Eze.

Cosa riportano altre fonti

Il Cab 1948 conquista il trofeo Città di Bologna nella lotta greco-romana

Da msn.com: Inaspettata quanto entusiasmante la conquista della seconda edizione del trofeo ... Grande soddisfazione del presidente del Cab 1948 Paolo Landuzzi che consegnato il trofeo nelle mani dell’allenatore ...

Il Cab 1948 nella storia: primo successo in Coppa con Nicolae e Tichem

ilrestodelcarlino.it scrive: Storico successo per il Cab ... conquista la Coppa Italia. A Rovereto brillano i ragazzi di Dumitru Popov. La vittoria nella categoria senior è una prima assoluta per il Club Atletico Bologna 1948.