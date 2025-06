Il brianzolo che ieri sera ha cenato insieme al presidente Mattarella e gli ha chiesto un regalo

Nico Acampora, il brianzolo che ha incantato il Quirinale, non è solo un semplice cittadino. Con la sua cravatta rossa e la spilla di PizzAut, ha portato alla ribalta un messaggio di inclusione e innovazione. In un periodo in cui l'attenzione verso le iniziative sociali è in crescita, Acampora richiama l'importanza di dare voce a chiunque. La sua richiesta al Presidente Mattarella? Un gesto simbolico, ma carico di significato!

Si è presentato, come prevede l’etichetta, in giacca e cravatta. Ma non ha rinunciato a quel tocco di rosso (alla cravatta) e alla spilla di PizzAut sulla giacca. Così è arrivato ieri sera, domenica 1 giugno, Nico Acampora alla cena della Festa della Repubblica organizzata al Quirinale dal. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il brianzolo che ieri sera ha cenato insieme al presidente Mattarella (e gli ha chiesto un regalo)

Cosa riportano altre fonti

Il brianzolo che ieri sera ha cenato insieme al presidente Mattarella (e gli ha chiesto un regalo); L’accusa di un 60enne brianzolo: Dovevo andare a prelevare 500 euro per evitare di trovarmi la pistola puntata alla testa; Dalla Brianza a Como per una spesa 'gratis': arrestato all'Esselunga; Castello Brianza: moto contro auto, paura per un 28enne. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato ieri sera in diretta del momento dei brianzoli

Come scrive monza-news.it: Durante l’ultima puntata di "Monza una città da Serie A", è intervenuto Matteo Delbue, firma della Gazzetta dello Sport, per dire la sua sul momento della squadra biancorossa.

Il nostro direttore Stefano Peduzzi ha parlato ieri del futuro dei brianzoli

Scrive monza-news.it: Stefano Peduzzi, direttore di Monza-News, è intervenuto ieri sera durante la trasmissione “Monza, una città da Serie A”. Nel suo intervento, Peduzzi non ha usato mezzi termini per commentare il ...

Eredità: ecco chi è Stefano, il brianzolo che ha vinto 47mila euro alla ghigliottina

Si legge su primamonza.it: Si chiama Stefano Tangorra il brianzolo che nella serata di ieri, giovedì 27 marzo, ha sbancato l'Eredità: il quiz di Rai 1 vincendo ben 47.500 euro al gioco finale della Ghigliottina. Eredità: ecco ...