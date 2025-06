Il Biomercato festeggia i suoi primi 10 anni e offre una merenda a tutti i clienti

Una vera celebrazione del cibo sano e sostenibile! Il Biomercato di Alfonsine compie 10 anni e invita tutti a festeggiare mercoledì 4 giugno, dalle 16 alle 19, in piazza Monti. Un evento che non è solo un compleanno, ma un tributo a un trend crescente: la consapevolezza alimentare. Scopri i gusti autentici dei prodotti locali e lasciati sorprendere da una merenda speciale. Non perdere l'occasione di essere parte di questa storia!

Nella prima settimana di giugno il Biomercato di Alfonsine compirà 10 anni. Per questo mercoledì 4 giugno in piazza Monti ad Alfonsine, dalle 16 alle 19, i commercianti faranno festa insieme ai clienti. "Era il primo mercoledì di giugno del 2015 e da allora di cose ne sono successe veramente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il Biomercato festeggia i suoi primi 10 anni e offre una merenda a tutti i clienti

