Il benessere dei dipendenti? Elemento centrale per lo sviluppo

Il benessere dei dipendenti è il cuore pulsante dello sviluppo aziendale. Fater, presente sul mercato italiano da 60 anni, lo sa bene e punta su una strategia sostenibile. Con 3 famiglie su 4 che scelgono i suoi brand iconici come Pampers e Lines, l'azienda dimostra come la crescita passi anche dal coinvolgimento e dalla felicità di chi lavora. Scopri come il benessere può trasformare il futuro del lavoro!

FATER È PRESENTE sul mercato italiano da ben 60 anni: un bel traguardo che rappresenta anche per tutti noi la sfida di rimanere rilevanti con una strategia sostenibile nel lungo termine. Nell’ultimo anno, 3 famiglie su 4 hanno acquistato un prodotto dei nostri brand Pampers, Lines, Lines Specialist e Ace e il nostro impegno è quello di rinnovare ogni giorno la fiducia che i consumatori ci danno in categorie così importanti per la loro vita, come la cura dei bambini, l’igiene intima, l’incontinenza e l’igiene della casa", dice Antonio Fazzari, General Manager e Chief Opertaing Officer Fater. "Per farlo, cinque anni fa abbiamo deciso di concentrarci su una trasformazione culturale che abbiamo chiamato ‘ People First ’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Il benessere dei dipendenti?. Elemento centrale per lo sviluppo"

Se ne parla anche su altri siti

Il benessere dei dipendenti?. Elemento centrale per lo sviluppo; Lavoro, i soldi non fanno la felicità, la ricchezza scivola in fondo alla classifica delle priorità dei lavoratori; I soldi non fanno la felicità, nemmeno secondo lavoratori italiani; Engineering rivoluziona il procurement con l’IA per un futuro Esg. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Il benessere dei dipendenti?. Elemento centrale per lo sviluppo"

Lo riporta quotidiano.net: "FATER È PRESENTE sul mercato italiano da ben 60 anni: un bel traguardo che rappresenta anche per tutti noi la ...

Welfare aziendale e benessere dei dipendenti: un binomio vincente

notizie.it scrive: Il lavoro, al giorno d’oggi, non rappresenta soltanto una fonte di guadagno, ma incide profondamente sulla qualità della vita di ogni professionista.

Benessere e salute mentale dei dipendenti: strumenti per HR manager

Si legge su ipsoa.it: Il tema del benessere mentale in azienda è destinato a diventare sempre più centrale ... di supporto al benessere mentale dipende da alcuni elementi chiave, dove la confidenzialità deve ...